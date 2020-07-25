Разработана складная бутылка для воды

Болгарский стартап DiFold разработал многоразовую емкость для жидкости, которую можно складывать и убирать в карман или сумку, когда тара опустеет.

Недавно мы рассказывали о роботах, мягкие корпуса которых могут принимать любую форму благодаря методике, вдохновленной старинным японским искусством киригами. Что ж, Япония продолжает служить источником вдохновения для изобретателей. Недавно болгарский стартап DiFold представил новую бутылку для воды, которую можно сложить и убрать в карман. По словам разработчиков, складчатая конструкция организована по тем же принципам, что и оригами — японское искусство складывания бумаги.

Современная пластиковая тара разработана с учетом того, что после однократного использования потребитель просто выкинет пустую бутылку из-под газировки или минералки. Однако новое изобретение позволяет просто убрать ее в сумочку или карман, чтобы потом наполнить снова. Весь секрет кроется в серии предварительно намеченных складок, проходящих по спирали, которые позволяют изменить высоту бутылки с 20 до 5 см.

Бутыль сохраняет прочную и устойчивую форму, выдерживает давление и может стоять на столе. Чтобы согнуть ее, придется приложить небольшое усилие — это сделано для того, чтобы она не превращалась в бесформенный куль всякий раз, когда уровень жидкости внутри будет понижаться. По словам DiFold, материал не имеет ни запаха, ни вкуса, к тому же он пригоден для переработки. Его можно мыть с использованием щетки и моющего средства — так что посуда гарантированно станет многоразовой.

К настоящему моменту проект набрал $140 000 на Indiegogo, и будет запущен в производство к январю 2021 года. Болгарские инженеры уверяют, что планируют применить ту же технологию и к другим компактным продуктам.

Однако в интернете уже есть отзывы о том, что подобная штуковина уже продается в магазинах… 4-5 раз сложишь — лопается…