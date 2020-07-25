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Пропавший в лесу советский олимпийский чемпион найден мертвым

Александр Иваницкий

Пропавший в подмосковном лесу олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым.

О исчезновении Иваницкого сообщили 24 июля. 82-летний бывший спортсмен, проживавший в Рузском районе Подмосковья, вышел из дома и не вернулся. Родственники Иваницкого обратились в полицию. Предполагалось, что экс-спортсмен мог утонуть в реке.

Иваницкий — олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира (1962, 1963, 1965, 1966) и два чемпионства СССР (1964, 1965).

25 июля, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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