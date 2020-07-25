«Продают в панике»: Инвесторы бегут из акций Китая

Фондовый рынок Китая оказался под прессом продаж на фоне нового витка конфликта с США, который начался с закрытия китайского консульства в Хьюстоне и грозит обернуться самым жарким за годы обострением дипотношений двух крупнейших экономик мира.Как сообщает Bloomberg , на торгах в пятницу иностранные инвесторы сбросили китайские акции на рекодные 16,4 млрд юаней, или 3,2 млрд долларов, отправив фондовые индексы в Шанхае в крутое пике.

CSI 300 обвалился на 4,4%, а ChiNext — китайский Nasdaq, объединяющий бумаги технологических cтартапов, — рухнул на 6,1% — рекордно с коронавирусной паники в начале февраля.

Из 100 бумаг индекса 96 ушли в минус по итогам сессии, а BGI Genomics, Huabao Flavours, Jiangxi Boya Bio Pharma, SG Micro и Sunwoda Electronic потеряли по 10%.

Крушение индексов ускорилось во второй половине торгов, когда китайский МИД объявил об ответных мерах на требование Госдепа за три дня ликвидировать дипмиссию в четвертом по численности населения американском городе.

Пекин требует закрыть американское генконсульство в городе Чэнду в провинции Сычуань и считает решение Госдепа «грубым нарушением основных норм международного права и международных отношений и соответствующих положений консульского договора», заявил МИД КНР.

США, напомним, объяснили жесткие меры необходимостью «защиты американской интеллектуальной собственности и персональных данных американцев».

20 июля, Минюст США предъявил обвинение в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам Китая, которые, по версии следователей, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, разрабатывающих вакцину от коронавируса.

Эскалация напряженности спровоцировала «панические продажи» на китайском рынке, говорит управляющий активами Keywise Capital Management в Гонконге Реймонд Чен.

«Беспокойство за китайско-американские отношения будет доминировать на рынке. Люди будут внимательно наблюдать, как США отреагирует на закрытие консульства в Ченду», — добавляет он.

Продажи китайских акций, к которым присоединяются инсайдеры и местные фонды, фиксирующие прибыль после весеннего ралли, идут на больших оборотах: объем торгов превышает триллион юаней 17-й день подряд, отмечает Bloomberg.

Вслед за фондовыми индексами третий день подряд по наклонной катится юань. В пятницу на офшорном рынке он просел на 0,3% к доллару, до 7,0238 юаня за доллар.