«Продают в панике»: Инвесторы бегут из акций Китая

CSI 300 обвалился на 4,4%, а ChiNext — китайский Nasdaq, объединяющий бумаги технологических cтартапов, — рухнул на 6,1% — рекордно с коронавирусной паники в начале февраля.
Из 100 бумаг индекса 96 ушли в минус по итогам сессии, а BGI Genomics, Huabao Flavours, Jiangxi Boya Bio Pharma, SG Micro и Sunwoda Electronic потеряли по 10%.
Крушение индексов ускорилось во второй половине торгов, когда китайский МИД объявил об ответных мерах на требование Госдепа за три дня ликвидировать дипмиссию в четвертом по численности населения американском городе.
Пекин требует закрыть американское генконсульство в городе Чэнду в провинции Сычуань и считает решение Госдепа «грубым нарушением основных норм международного права и международных отношений и соответствующих положений консульского договора», заявил МИД КНР.
США, напомним, объяснили жесткие меры необходимостью «защиты американской интеллектуальной собственности и персональных данных американцев».
20 июля, Минюст США предъявил обвинение в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам Китая, которые, по версии следователей, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, разрабатывающих вакцину от коронавируса.
Эскалация напряженности спровоцировала «панические продажи» на китайском рынке, говорит управляющий активами Keywise Capital Management в Гонконге Реймонд Чен.
«Беспокойство за китайско-американские отношения будет доминировать на рынке. Люди будут внимательно наблюдать, как США отреагирует на закрытие консульства в Ченду», — добавляет он.
Продажи китайских акций, к которым присоединяются инсайдеры и местные фонды, фиксирующие прибыль после весеннего ралли, идут на больших оборотах: объем торгов превышает триллион юаней 17-й день подряд, отмечает Bloomberg.
Вслед за фондовыми индексами третий день подряд по наклонной катится юань. В пятницу на офшорном рынке он просел на 0,3% к доллару, до 7,0238 юаня за доллар.
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