Польша объявит рекордный штраф за строительство «Северного потока-2»

Дело против «Газпрома» возбудили в 2018 году

Антимонопольный комитет Польши в пятницу, 8 ноября, объявит штраф российской компании «Газпром» и еще ряду организаций, которые занимаются строительством «Северного потока-2».

Как сообщается, дело против «Газпрома» и еще 5 международных организаций, которые причастны к строительству трубопровода «Северный поток-2», было открыто Антимонопольным комитетом Польши в мае 2018 года.

Отмечается, что сегодня во время пресс-конференции в 12:00 польский антимонопольный регулятор объявит «самый высокий штраф в своей истории».

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий Бундестаг хочет смягчить газовую директиву Евросоюза относительно трубопровода «Северный поток-2». Однако во время голосования в четверг, 7 ноября, Бундестаг не смог принять нужный законопроект. Идею смягчения директивы поддержали 133 депутата из 355 необходимых. Заседание закрыли и перенесли на 8 ноября.