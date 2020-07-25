Пить кофе по утрам оказалось вредно

Выбирать продукты для завтрака нужно с умом, чтобы не навредить организму. О том, что вредно есть и пить утром, рассказали диетологи, пишет Cursorinfo.

Специалисты считают, что нужно навсегда отказаться от употребления кофе на голодный желудок, так как этот напиток может раздражать стенки желудка, повышая кислотность секрета, и привести к появлению хронических заболеваний.

Лучше заменить кофе чистой водой с добавлением небольшого количества меда или лимона — это поможет улучшить пищеварительные процессы.

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Не советуют диетологи пить утром крепкий чай и кислые свежевыжатые соки. Желательно отказаться от всех продуктов, которые могут вызвать вздутие живота, — бобовых, макарон, капусты, консервированной и жирной пищи.