Пэрис Хилтон порадовала фанатов снимком в бикини из джакузи

Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон опубликовала откровенный снимок с отдыха и порадовала поклонников. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 39-летняя знаменитость позирует в джакузи вместе с молодым человеком Картером Реумом (Carter Reum) на фоне заснеженных гор. Ее запечатлели с собранными волосами, в бикини с анималистичным принтом и солнечных очках. Пара отдыхает на дорогостоящем курорте Yellowstone Club в штате Монтана.

Подписчики восхитились внешним видом звезды на публикации и написали об этом в комментариях. «Обожаю вашу пару», «Ты выглядишь очень счастливой, Пэрис!», «Прекрасная пара», «Какая же красивая женщина!», «Замечательный вид и вы!», «Фотографируйтесь чаще, красивые», — высказывались фанаты.