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Оккупанты утопили очередную бронемашину в Керченском проливе

Порой кажется, что российские захватчики решили до конца аннексии полуострова затопить там столько военной техники, чтобы потом легче было сматываться с Крыма. Мост же все равно до момента деоккупации рухнет :-)

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Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках фашистской акции русских агрессоров, посвященной очередной пабедабесии.

Шесть членов экипажа, к сожалению, удалось спасти.

Причиной происшествия стал выход машины на отрезок с перепадами глубины в пяти километрах от берега и сильный боковой ветер, сообщает ТАСС

«Вода начала поступать в БРДМ-2, штатные системы спасения автомобиля работали, о чем можно судить по видео с места событий, и выкачивали воду. Однако она поступала слишком быстро», — отметил один из оккупантов.

25 июля, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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