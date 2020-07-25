Оккупанты утопили очередную бронемашину в Керченском проливе

Порой кажется, что российские захватчики решили до конца аннексии полуострова затопить там столько военной техники, чтобы потом легче было сматываться с Крыма. Мост же все равно до момента деоккупации рухнет :-)



Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках фашистской акции русских агрессоров, посвященной очередной пабедабесии.



Шесть членов экипажа, к сожалению, удалось спасти.

Причиной происшествия стал выход машины на отрезок с перепадами глубины в пяти километрах от берега и сильный боковой ветер, сообщает ТАСС

«Вода начала поступать в БРДМ-2, штатные системы спасения автомобиля работали, о чем можно судить по видео с места событий, и выкачивали воду. Однако она поступала слишком быстро», — отметил один из оккупантов.