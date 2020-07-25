Новому поколению 3D-телевизоров очки будут не нужны

Вам не нужны специальные очки, чтобы видеть голограммы Light Field Labs, вы даже можете свободно их перемещать, чтобы видеть проецируемые изображения под разными углами.



Голографическая технология возвращает к жизни технологию трехмерного телевидения. Компания Light Field Labs готовится возродить стреоэкраны на новом уровне: зрителям не нужны очки, а 3D-изображение будет видно с любого ракурса.

Десять лет назад, задолго до 4К и HDR, хитом среди телевизоров считался телевизор 3D TV, передающий эффект глубины. На международных выставках с 2007 по 2014 рядами стояли трехмерные экраны с подключенными 3D-проигрывателям, вокруг которых толпились зрители в стереоочках.

Но к 2016 революция трехмерного ТВ зачахла. Samsung стала одной из первых компаний, которые прекратили выпускать 3D TV, а теперь в магазинах не найти ни одной модели, поддерживающей такую технологию.

Тем не менее, хоронить трехмерное телевидение еще рано. Компания Light Field Labs, пионер голографических дисплеев, создала рабочий прототип экрана размером 10×15 см, который проецирует 3D-голограммы в воздух.



Никаких очков зрителям не понадобится, и рассматривать изображение можно под любым углом, пишет Digital Trends.

Компания строит свой бизнес на продаже небольших дисплеев, из которых собирается один большой экран, создающий трехмерную картинку. Однако этот же технологический процесс можно применить и для производства бытовой техники — и эта перспектива недавно стала ближе благодаря инвестициям в размере $28 млн, полученным от Robert Bosch Venture Capital и Taiwania Capital.

Еще один обнадеживающий фактор: раньше основатели компании работали в Lytro, которая разрабатывала новый тип камеры. Она не только улавливала свет, попадающий на линзы, но и получала информацию об этом свете. На фотографиях, снятых на камеру Lytro, можно было менять фокусное расстояние. Lytra закрылась в 2018, но ее технология живет в Light Field Labs.

Руководители компании намерены начать конкурировать с производителями ЖК-экранов не ранее 2020 года. Без появления контента, поддерживающего трехмерный формат, им будет сложно. Существующие стереофильмы подойдут, но для полноценного голографического опыта потребуется новый материал. Возможное решение — развитие идеи очков для создания 3D-контента от Snap.

Как раз недавно компания Bosch сообщила о разработке 3D-экрана для салона автомобилей. Очки водителю тоже не понадобятся, зато он сможет не пропустить нужный поворот и не поцарапает соседнюю машину во время парковки.