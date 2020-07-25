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На американской военной базе в результате стрельбы погиб человек

В результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде погиб человек. Об этом сообщила командир 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Херлберт-Филд в своем Facebook-аккаунте.

По ее словам, в результате инцидента один человек погиб, и еще один пострадал. После поступивших сообщений о стрельбе военная база в целях безопасности была закрыта.

Ранее в американском городе Пеория, штат Иллинойс, неизвестные открыли стрельбу, в результате которой пострадали 12 человек. Инцидент произошел на набережной рано утром. Там собралось около 200 человек. Двое пострадавших при стрельбе были госпитализированы, остальные добрались до больницы на личном транспорте.

25 июля, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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