Кино на этой неделе: «Сделано в Италии», «Агент Лев» и «Мой друг мистер Персиваль»

Во время больших потрясений положительных эмоций хочется еще больше, чем обычно. Украинские кинопрокатчики, похоже, учли этот нюанс и на этой неделе представляют подборку веселых, легких и светлых фильмов. О семье, о жизни, о любви, о дружбе и о приключениях. Ошибиться с выбором невозможно.

Сделано в Италии



Режиссер: Джеймс Д’Арси

В ролях: Лиам Нисон, Линдси Дункан, Валерия Билелло, Майкл Ричардсон, Марко Квалья, Джан Марко Тавани

Лондонский художник Роберт вместе со своим сыном Джеком приезжает в итальянскую Тоскану. Их цель – продажа дома, доставшегося им в наследство 20 лет назад. Но вместо прекрасной виллы они обнаруживают здание в весьма плачевном состоянии. А значит, им придется привести развалюху в порядок, а для этого отцу и сыну придется найти общий язык. Объединить их могут воспоминания о бывшей владелице дома – жене Роберта и маме Джека.

Агент Лев



Режиссер: Людовик Кольбо-Жюстен

В ролях: Дэни Бун, Филипп Катрин, Энни Серра, Самуэль Жуи, Софи Вербек, Кароль Брана, Кристиан Диаз

Психиатру попадается пациент со странным расстройством – он утверждает, что является международным шпионом по кличке Агент Лев, и сообщает, что на невесту доктора охотится таинственный злодей. Естественно, его слова не вызывают доверия. Но однажды вечером девушку действительно похищают. И доктору не остается ничего иного, как довериться своему пациенту и вступить в сумасшедшую шпионскую игру. Это приводит к целой череде смешных приключений.

Мой друг мистер Персиваль



Режиссер: Шон Сит

В ролях: Финн Литтл, Джай Кортни, Джеффри Раш, Эрик Томсон, Брэдли Трент Уильямс, Наташа Вэнганин, Ник Лончбери, Эмма Бэрджери

Успешный бизнесмен и счастливый глава большого семейства погружается в воспоминания о своем детстве, которое он провел на отдаленном берегу океана. Он рассказывает своей внучке удивительную историю мальчика по прозвищу Шторм, который подружился с пеликаном сиротой и дал ему имя Мистер Персиваль. Эта дружба и общие приключения изменили жизнь мальчика навсегда.

Встретимся онлайн



Режиссер: Ванесса Йопп

В ролях: Клаудия Эйзингер, Александр Фелинг, Пит Фукс, Анке Фюнфштюк, Мориц Фюрманн, Катарина Гирон, Джина Хенкел, Йоран Ляйхер, Доминик Марингер, Джоан Паску

Молодая женщина по имени Эмма решает отказаться от подписки на онлайн-издание, но в адресной строке электронного письма делает ошибку, и ее послание получает незнакомец. Он почему-то решает ответить. Слово за слово, виртуальное общение превращается в красивый роман, который развивается исключительно онлайн – влюбленные не могут встретиться из-за разных личных обстоятельств. Да и смогут ли их волшебные отношения пережить столкновение с реальностью.