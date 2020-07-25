Google сделает Chrome для Android ещё быстрее в следующем обновлении

Быстродействие – понятие очень условное, потому что целиком и полностью зависит от субъективного восприятия оценивающего. Поэтому то, что одним будет казаться очень быстрым, другие сочтут раздражающе медленным. Но даже при таких различиях в восприятии Google Chrome никогда нельзя было назвать медлительным. При всех его недостатках в виде повышенного расхода ресурсов и запуска большого количества процессов, он умудрялся оставаться довольно быстрым решением для веб-сёрфинга, особенно на мобильных платформах. Но Google решила, что её браузеру есть куда расти.

С выходом следующего обновления в Google Chrome для Android появится новый механизм под названием bfcache, или back-forward cache. Из названия понятно, что нововведение будет отвечать за работу с кэшем. Но каким образом благодаря ему удастся повысить быстродействие браузера? Оказывается, всё донельзя просто.

Суть механизма bfcache состоит в том, чтобы кэшировать все предыдущие страницы, которые были открыты пользователем, и хранить информацию о них в памяти в пределах одного сеанса. Это позволит при необходимости вернуться на любую из них, не загружая их повторно, а подтянув из кэша. Кажется, что такой подход неспособен сэкономить много времени, но практика показала, что прирост скорости загрузки будет довольно ощутимым. Вернее, загрузка как таковая пропадает вообще, потому что посещённая ранее страница открывается мгновенно.

Посмотрите, какая разница в скорости открытия посещённых ранее страниц. Особенно здорово, что эффект работает в обе стороны.

По словам разработчиков Google Chrome, они изучили модель поведения пользователей браузера и выяснили, что 19% всех переходов приходится на возвраты. Это довольно большая цифра, а значит, механизм bfcache будет иметь смысл и пользоваться популярностью, поскольку позволит снизить время, которое затрачивается на загрузку страниц при переключении вперёд-назад.

Как ускорить Google Chrome

Первоначально добавить bfcache в Google Chrome планировалось ещё год назад. Именно тогда разработчики представили новый механизм общественности. Однако в результате от запуска было решено временно отказаться — сказалась сложность реализации. Команде, работавшей над браузером, не удавалось добиться, чтобы он стабильно мог удерживать необходимые компоненты в памяти и эффективно обращаться к ним, сокращая время загрузки. Поэтому разработчикам пришлось переписать изрядную часть кода, но и этого было недостаточно.

Дело в том, что прежняя реализация механизма bfcache могла спровоцировать появление нового типа вредоносных атак, эксплуатирующих JavaScript. Они могли бы упростить злоумышленникам доступ к конфиденциальной информации, которую пользователи размещают на сайтах: логины, пароли, персональные данные, данные платёжных карт и много чего ещё. Поэтому логично, что в Google приняли решение притормозить с релизом нововведения и отложили его почти на целый год, чтобы исправить все баги. Но уж теперь-то мы точно знаем, что всё в порядке, если в компании согласились на его запуск.

Обновление с поддержкой bfcache выйдет уже до конца этого лета в составе Chrome 86. Оно обещает быть одним из самых масштабных с точки зрения функционального наполнения, поскольку будет содержать в себе механизм отложенной загрузки, расширенный инструментарий безопасности, усовершенствованный блокировщик рекламных обновлений. Но, что более важно, Chrome получит обновлённую программную структуру, благодаря которой браузер будет расходовать меньше ресурсов, чем раньше.