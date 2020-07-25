Глава нацразведки США обвинил Россию в подрыве доверия к выборам

Глава национальной разведки США Уильям Иванина обвинил Россию в подрыве доверия к демократическим процедурам, в частности, к выборам.

«Постоянная цель России — ослабить Соединенные Штаты и уменьшить нашу роль в мире», — сказал глава спецслужбы. По его данным, Москва для ее достижения пользуется различными инструментами, включая интернет-троллей, которые распространяют дезинформацию в США. Таким образом якобы достигается подрыв доверия к американской демократии.

В качестве примера своим словам Иванина привел иностранные попытки взломать частные каналы общения кандидатов на выборах различного уровня. Отдельной проблемой для США считается работа в медиа, где, предположительно, Китай, Иран и Россия пытаются «изменить предпочтения избирателей».

Ранее сообщалось, что послы 27 стран Евросоюза согласовали введение санкций против структур и граждан России, Китая и Северной Кореи. Отмечается, что меры коснутся разведок этих стран. Их обвиняют в причастности к хакерским атакам.