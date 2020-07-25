Эксперты назвали простой способ защиты от онкологии

В Институте Сэнгера и Университетском колледже Лондона ученые назвали действенный и простой способ защититься от рака.

Специалисты нашли доказательства того, что отказ от курения значительно уменьшает риск развития рака легких и способствует усилению собственной защиты организма.

Ученые исследовали результаты биопсии легких 16 пациентов, среди которых были курильщики, бросившие курить, никогда не курящие и дети. Специалисты реконструировали нуклеотидную последовательность ДНК 632 клеток и исследовали их различия.

Оказалось, что 9 из 10 клеток курильщиков имеют до 10 тысяч мутаций больше по сравнению с клетками некурящих. Ученые доказали, что данные изменения вызваны химическими веществами из табачного дыма.

Кроме того, больше 25% всех поврежденных клеток имели хотя бы одну мутацию, способствующую развитию рака. Также отмечается, что у бросивших курение здоровых клеток в четыре раза больше.