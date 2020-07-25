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Джамала показала свой турецкий отдых

Недавно певица сообщила подписчикам, что через месяц после родов решила поехать за границу.

И хотя артистка не скрывала, что ситуация с коронавирусом ее беспокоит, отказываться от релакса не хочет. «Да, мы сумасшедшие! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы, полные любви и энтузиазма покорять мир», — писала недавно звезда. А теперь делится первыми кадрами путешествия.

Жизнь прекрасна, — написала под фото певица.

На котором позирует в черном купальнике и парео. Позади виднеется пляж и море, а на лице Джамалы — улыбка. Это и неудивительно, ведь рядом родные — муж и двое сыновей.

25 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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