Disney отложила выход Мулан и Звездных войн

Студия Disney отодвинула премьеры ожидаемых кинофильмов на неопределенный срок из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире и резком увеличении заболеваний в США.

Американская компания Disney отложила премьеры блокбастера Мулан, культовой саги Звездные войны и сиквел фильма Аватар примерно на год. Причина – пандемия коронавируса, пишет CNBC News со ссылкой на заявление представителя студии.

В США большинство кинотеатров остаются закрытыми на фоне резкого увеличения числа случаев COVID-19 в Калифорнии и других штатах.

Премьера Аватар 2 перенесена с декабря 2021 года на конец 2022-го. Звездные войны фанаты увидят не раньше декабря 2023 года.

Напомним, что назван самый возмутительный фильм 2019 года. Людям не понравились жестокие сцены.

Также сообщалось, что назван выдающийся киногерой в истории. Он носит шляпу, назван в честь собаки, ненавидит змей и сражается с нацистами.