Дэйв Франко сыграет Ваниллу Айса в байопике о знаменитом рэпере 90-х

Дэйв Франко согласился исполнить главную роль в биографической ленте To The Extreme. Название фильма одновременно является и названием дебютного альбома рэпера Ваниллы Айса, выпущенного в 1990 году. В фильме предсказуемо будет рассказываться о пути к славе Роберта Мэтью Ван Уинкла (настоящее имя рэпера). Он не закончил школу, продавал машины в Далласе, а потом стал первым хип-хоп исполнителем, чей сингл Ice Ice Baby возглавил чарты, и бойфрендом Мадонны.

Франко назвал новый фильм схожим по духу с «Горе-творцом», рассказывающим о съемках худшего фильма в истории — «Комната», в котором он сыграл приятеля главного героя:

Люди ожидали, что мы сделаем безбашенную комедию, в которой посмеемся над Томми Вайсо и его попытками сделать фильм, но мы попытались сделать максимально реалистичный фильм, тем смешнее и душевней он получился. И этот тон мы хотим повторить и в этом фильме. Мы уже некоторое время работаем над проектом и все ближе и ближе к началу производства. Ванилла Айс очень милый и умный парень, он очень помог в выработке деталей и предоставил нам доступ к информации, неизвестной широкой публике. Разговаривая с ним, я не могу не думать о тех кроличьих норах, в которые мне предстоит спуститься, чтобы подготовиться к роли.

Хоть у фильма уже есть исполнитель главной роли и идет подготовка к началу съемок, режиссера у проекта пока нет.