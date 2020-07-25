Что происходило за кадром советского мультфильма «Остров сокровищ»

Режиссер Давид Черкасский признавался в интервью, что создавал совсем недетский мультик. Его насытили пародиями на известные фильмы, перевернули все с ног на голову, добавили киновставки со смешными пиратами и написали песни, многие из которых стали так же известны, как и сам мультфильм. Неожиданно получился настоящий шедевр, который сегодня называют феноменом, ведь современные дети смотрят его точно с таким же интересом, как и их мамы и папы тридцать лет назад.

До «Острова сокровищ» Давид Черкасский снял уже «Капитана Врунгеля» и «Доктора Айболита». Режиссер работал на «Киевнаучфильме», когда получил заказ из Москвы. Центральное телевидение давало задание снять мультфильм по мотивам романа Стивенсона. Все было бы в порядке, кроме одной детали – время на работу давали просто нереально сжатое – всего два года на два часа фильма. Обычными сроками для мультипликации считаются 8-9 месяцев на десять минут. По этой причине создатели пошли на хитрость – добавили к нарисованному материалу отснятый, именно так в мультике появились «живые» пираты, которые разыгрывали немые сценки и пели песни о вреде курения, алкоголизма и призывали делать зарядку. Киновставки вызвали неоднозначную реакцию. Кому-то они совсем не понравились, показались лишними, но некоторые восприняли такое необычное решение режиссера как удачную находку, ведь песни получились настоящими хитами, они до сих пор на слуху: «Лорды, сэры, пэры, знайте чувство меры», «О жадном Билли», «Соблюдает дня режим Джим», «Шанс». Кстати, стихи для них сочинили московский поэт Наум Олев и киевский – Аркадий Гарцман (будущий автор многих хитов Верки Сердючки), а инструментальное сопровождение сделала полтавская группа «Фестиваль» — та самая, которая записывала музыку к «Трем мушкетерам».

Одесская труппа «Гротеск» создала образы смешных флибустьеров, а «главный пират» Валерий Чигляев после этого на всю жизнь получил узнаваемый образ. Даже теперь, через много лет, продюсер, шоумен юморист и народный артист Украины удивляется, что его помнят и узнают именно по этой роли. Если внимательно присмотреться, то среди морских разбойников можно увидеть и самого звездного режиссера мультфильма — Давид Черкасский снялся в роли «третьего пирата». К сожалению, киновставки все-таки не всем нравятся, и при продаже в Америку, например, их полностью вырезали, посчитав лишними. Для наших зрителей такое решение выглядит варварским, ведь так мультик лишился многих чудесных песен.

Валерий Чигляев — советский и украинский актёр театра и кино, юморист, продюсер, режиссёр, шоумен

Несмотря на спешку, образы мультяшных героев создавали очень тщательно. Для озвучивания Джона Сильвера, например, режиссер специально пригласил Армена Джигарханяна – его «страшный» голос в сочетании с забавным рисунком создал уникальную ироничную интонацию. Доктора Ливси создатели мультфильма буквально взяли из жизни. Актер Евгений Паперный, озвучивший этого «оптимистичного пофигиста», так рассказывал о его создании: «Прототипом для Ливси стал драматург Леня Слуцкий. У него сценарии не принимали, но мне он неизменно предлагал главные роли. Он был колоритной фигурой, плечистый, крупный, с лошадиным оскалом. С Лени и образ рисовали, шаржировано конечно: 60 зубов во рту, вместо 32. Я копировал Леню, сначала балуясь, потом предложил его в мультфильм, а получилось в результате, что Ливси меня кормит до сих пор.»

Виктор Андриенко, который озвучивал капитана Смоллетта и придумал его смешное пришепетывание, вспоминал: «Мы начали озвучивать – нужно было покричать за пиратов, сцена была нарисована. Смоллетт падает, а пират его подымает. Говорю: «Этот дуболом точно бы сказал «Руки вверх» и пират бы его уронил. «Ну скажи так», — говорит Черкасский. «Так вы нарисуйте», – «Ты скажи, а мы нарисуем». И действительно в таком виде сцена и вошла в мультфильм. Из приколов могу вспомнить, что фраза из песни, которую я пел: «Здесь, что не страница – мрачные все лица, луидоров и пиастров звон», звучала сначала иначе: «Здесь что не страница – вор или убийца, свадеб нет, но много похорон». А скрытый смысл был в том, что наши генсеки тогда, в связи с их преклонным возрастом, умирали один за другим: Брежнев, Андропов, Черненко. Потом, конечно, убрали эти слова.» К концу съемок работали в таком цейтноте, что песни записывали уже по ночам. Торопились, чтобы не подвести студию – если бы сроки были нарушены, все вместе не получили бы премию, но в результате качество все-таки немного пострадало. По словам Валерия Чигляева, почти все киновставки планировались комбинированными – в них должно было быть гораздо больше рисованных элементов. В последней сцене, например, «главный пират» должен был драться с мультяшными героями, но не получилось. Подобные вставки рисованных элементов в киноряд в 1980-х были очень современным приемом – в Голливуде в то же время снимали «Кто обидел кролика Роджера».

Давид Янович Черкасский — советский и украинский режиссёр-мультипликатор

Тем не менее, несмотря на нехватку времени, режиссеру и его команде удалось создать настоящий шедевр, любимый уже не одним поколением зрителей. К сожалению, следующей задумке Давида Черкасского не суждено было увидеть свет. «Остров сокровищ» вышел в свет в 1988 году, и дальше времена не позволили ему создать еще одну масштабную работу. С начала 1990-х годов госфинансирование мультипликации прекратилось, и Черкасский стал снимать рекламные ролики. В 2006 году звездный режиссер попытался создать еще один мультфильм «Звездные спасатели», совмещая 3D изображение с классической рисовкой. Сценарий для нового фильма был уже готов, но, к сожалению, эти планы остались только на бумаге.