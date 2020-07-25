Связь между группой крови и склонностью к алкоголизму доказана » Амеркианец построит подземный поселок на случай апокалипсиса (фото) Некий Ларри Холл в 2008 году недорого купил старый военный бункер. Вернее, бункер с шахтой для МБР (Межконтинентальная баллистическая ракета). Хороший такой «подземный небоскреб», уходящий на глубину 15 этажей. Ларри вложил $20 млн в то, чтобы переоборудовать всё это дело в роскошный бункер, в котором есть всё для автономной уютной и качественной жизни сроком на несколько месяцев. Как раз переждать очередной апокалипсис. Небольшие «квартиры» в бункере стоят $1.5 млн. Кстати, все уже проданы. Но можно попытаться перехватит на «вторичке» что-то.

От тира до бара!



















































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