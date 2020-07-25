Американские евреи учатся отстреливаться от террористов в синагоге

Полковник Шарон Гат из фирмы Caliber-3 хочет, чтобы в каждой синагоге Америки была организована группа по борьбе с терроризмом.

Откуда? Следует обучать добровольцев из самой синагоги, считает он.

Его фирма осуществляет первые организованные усилия по обучению евреев по всей стране тому, как использовать оружие для защиты общин от преступников, подобных тем, которые совершили нападения в Питтсбурге, Поуэе и Джерси-Сити. Террористы сумели обойти традиционную охр ану, и это закономерно вызвало озабоченность сотрудников, отвечающих за безопасность общин.

«Обычный человек после 40 часов этих тренировок будет очень хорошо подготовлен. И есть шанс на то, что если активный стрелок войдет в его синагогу, то активный стрелок умрет, а люди будут спасены», — говорит Гат.

В течение следующих месяцев, даже в условиях неопределенности относительно того, будут ли синагоги открыты в осенние праздники из-за пандемии коронавируса, он будет проводить 10-недельные учебные занятия в синагогах, в основном ортодоксальных, в Калифорнии и Техасе.

Но тренинги эти противоречат ключевой рекомендации организаций, занимающихся безопасностью североамериканских евреев: предоставлять оружие профессионалам из правоохранит ельных органов. Именно профессионалы проходят дорогостоящие и длительные тренинги, в ходе которых учатся деэскалации ситуации, а также распознаванию собственных предубеждений и психических заболеваний или таких нарушений у других. По словам экспертов по вопросам общественной безопасности, подобное обучение является основой эффективной безопасности и охраны порядка и оно не включено в скорее «тактическую» программу, которую предлагает Гат: здесь особое внимание уделяется тренировкам и использованию оборудования.

«Я думаю, для нас это скользкий путь — думать, что мы можем обучить людей, не являющихся сотрудниками правоохранительных органов, понимать все опасности и ловушки при использовании пистолета для поддержания безопасности», — говорит Брэд Орсини, ветеран ФБР и специалист с почти 30-летним стажем, занимавший пост главы службы безопасности Еврейской федерации Питтсбурга с 2017 до начала 2020 года.

Покупка оружия

Большинство клиентов Гата — синагоги в ортодоксальных и хасидских общинах. Их прихожане составляют около 10% американских евреев, и именно они стали жертвами двух последних нападений на американских евреев: в декабре 2019 года в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, и Монси, штат Нью-Йорк. Эти смертоносные эпизоды последовали за многолетней чередой уличных нападений в Бруклине.

Обучаясь защите синагог у бывших израильских коммандос, члены общин планируют теперь имитировать израильскую модель безопасности, где евреи с оружием — это привычная часть синагогальной жизни.

Синагоги по всей стране уже привлекают прихожан для повседневной охраны: часто эти люди стоят рядом с охранниками в качестве наблюдателей, следят за теми, кто входит внутрь. В целом немногие из таких добровольцев вооружены, хотя есть группы общин, например в Северном Чикаго, где они носят пистолеты.

То, что инициатива Гата становится национальной, после пилотного проекта в 2019 году с 10 синагогами в Сан-Диего и Лос-Анджелесе, отражает более широкую американскую тенденцию.

По всей стране люди покупают оружие. В начале пандемии объемы закупок оружия возросли, а затем еще более резко возросли во время маршей против расизма в полиции и системного неравенства. По данным Брукингского института, в июне было продано 3,9 миллиона единиц оружия, что является самым высоким показателем с начала сбора таких данных в 1998 году.

Эксперты по безопасности, которые обслуживают еврейские общины, говорят, что среди этих покупателей, скорее всего, есть и ортодоксальные евреи.

«Раньше одно воскресенье в месяц у меня был класс из 10 человек, — говорит Джонатан Берстин, ортодоксальный еврей из Чикаго, который преподает базовые правила безопасного обращения с оружием, необходимые для получения лицензии на ношение, в первую очередь для клиентов-евреев. — Сейчас я провожу уроки, куда приходят 15-18 человек».

«Тренируешься, потеешь»

Действительно, некоторые евреи и синагоги искали возможность получить тактическую подготовку — то есть ту подготовку, которая учит навыкам, используемым главным образом в зонах боевых действий, в данном случае с акцентом на боевые действия в зданиях и замкнутых пространствах, — уже в течение нескольких лет.

Если вы находитесь в районе Лос-Анджелеса, вы можете воспользоваться услугами Разиэ ля Коэна, известного как «раввин-тактик». В районе Нью-Йорка есть Cherev Gidon — обучающая компания, и есть также центр в Пенсильвании, обоими управляет Йонатан Стерн, израильско-американский инструктор по безопасности. Стерн говорит, что его компания сотрудничает с Caliber-3 в рамках инициативы по тактическому обучению. За прошедший год компания обучила команды добровольцев в 40 синагогах по всей стране.

Тренировки у Гата являются бесплатными для их участников, потому что большую часть расходов покрывает через свой фонд еврейский республиканский политический филантроп из Сан-Диего Роберт Шилман.

Основатель и председатель крупной технологической компании Cognex, Шилман, согласно последним данным Федерального избирательного комитета, в ходе нынешнего избирательного цикла внес более 660 000 долларов в республиканские кампании и комитеты. Он также является крупным донором произраильских организаций, таких как «Друзья ЦАХАЛа» и «Объединение христиан за Израиль», и поддерживает Project Veritas, консервативную организацию, которая использует скрытые камеры, чтобы снимать в ходе спецопераций. Он финансировал несколько деятелей и групп, известных своими нападками на ислам, таких как Центр свободы Дэвида Горовица и ученого Уильяма Килпатрика.

Caliber-3 основан в 2003 году со штаб-квартирой в Эфрате, поселении на Западном берегу. Компания была включена в выпущенный ООН в начале 2020 года «черный список» компаний, которые работают на Западном берегу и, по словам ООН, «вызывают особую озабоченность в области прав человека».

Компания обучает тысячи израильских солдат, полицейских и сотрудников Службы безопасности в год на курсах, которые длятся месяцами, и в последние годы предлагает полудневную или более короткую подготовку туристам, а также недельные курсы военизированной подготовки, предназначенные для американских соблюдающих подростков и молодых людей. Она открыла свой первый американский филиа л вблизи Сан-Диего в 2018 году.

По словам Гата, после нападения на Бейт-Хабад в Поуэе в апреле 2019 года Шилман позвонил ему и предложил совместный проект. В дополнение к 10 уже подготовленным синагогам, говорит Гат, у него теперь еще 10 общин в Калифорнии и Лос-Анджелесе, где он проводит недельные тренинги в ближайшие два месяца. В тренингах участвуют небольшие группы по пять-десять человек, и занятия продолжаются, несмотря на рост числа случаев Covid-19 в обоих штатах. Гат отказался назвать синагоги, сославшись на вопросы конфиденциальности и безопасности.

Стандартный курс длится 40 часов и проводится инструкторами Caliber-3, бывшими офицерами спецназа ЦАХАЛа. Волонтеры учатся навыкам владения оружием и технике безопасности, приемам рукопашного боя «крав-мага», оказанию первой помощи и стратегиям реагирования на активного стрелка.

«Тут не так много разговоров, не так много теорий, — отмечает Гат. — Кроме того, что ты немного поешь во время обеда, ты целый день просто тренируешься и потеешь».

Гат отказался сообщить, сколько денег Шилман пожертвовал на эти усилия или сколько такой тренинг будет стоить участнику. Но похожие тренинги стоили до 500 долларов на человека в день, рассказали Стерн и Коэн.

Часть обучения проходит в самой синагоге, чтобы адаптировать стратегии реагирования к пространству. Учения с использованием заряженного оружия, где, как ожидается, добровольцы должны уметь точно стрелять во время бега или при столкновении, проводятся на специализированном оружейном полигоне или в «доме стрельбы» — фанерно-гипсовом макете пространства, подвергающегося нападению террористов, где участники практикуются вытаскивать раненых с линии огня и прицеливаться в тесном помещении, находясь под давлением.

Гат говорит, что он выбирает лучших из добровольцев, прежде чем начать обучение, — проводит криминальные и психологические проверки, — и 95% людей, отобранных для обучения, получают его личную рекомендацию приносить оружие в свои синагоги.

«Я не ищу героев, не ищу хвастунов, людей, которые могут быть опасными, — говорит он. — Я хочу обучать среднего человека с чувством ответственности».

Некоторые евреи считают тактическое обучение настолько важным, что поступили на курсы без ведома синагоги.

Один из лидеров ортодоксальной еврейской общины в районе Лос-Анджелеса рассказал, что посещал тактические учения — и носил свой пистолет на богослужения — без ведома синагоги, по этой причине он говорил на условиях анонимности. Он держал свою синагогу в неведении, но уверен, что одного охранника недостаточно, чтобы обеспечить безопасность его семьи. Не каждый может нести эту ответственность, размышляет он.

Другой прихожанин во время многодневного тренинга с «раввином-тактиком» Коэном проявил себя настолько плохо, что лидер общины посоветовал ему не носить оружие в еврейской среде. Этот человек согласился с такой оценкой.

Тем не менее, по словам лидера общины, любое оружие лучше, чем никакого: «Я до смерти боюсь, что некоторые мои знакомые, которые несут его в шабат, не умеют им пользоваться. Я бы все-таки предпочел, чтобы в помещении было несколько непрофессионалов <с оружием>, чем все мы окажемся легкой добычей. Вот вам и альтернатива».

«Это действует в Рамаллахе»

Представители общинных служб безопасности беспокоятся, что присутствие любителей с оружием в помещении синагоги может быть скорее опасным.

Майкл Мастерс, глава «Сети общинной безопасности», которая помогает формировать политику безопасности для многих институтов американской еврейской жизни, говорит, что сталкивается с озабоченностью со стороны сотрудников правоохранительных органов в тех регионах, где еврейские общины проводят собственную подготовку по защите от террористических атак.

Он волнуется, что люди, проходящие тактическую подготовку, подумают: это все, что нужно знать о безопасности. По его словам, это может привести к резкой реакции на инциденты с цветными людьми или психически больными людьми, подрывая отношения между еврейской общиной и обществом — а значит подрывая безопасность.

«Дело не в том, чтобы быть солдатом, — говорит Мастерс. — Речь идет о понимании сложной динамики человеческого участия. Когда тебя учат быть молотом, весь мир — это гвозди».

Существуют также различия между американским стилем обеспечения безопасности, который в целом носит оборонительный характер, и израильским стилем, который требует тотального преследования террористической угрозы.

«Во многом существует большое родство с Израилем, — говорит Мастерс. — Но то, что действует в Рамаллахе и даже в Тель-Авиве, не обязательно действует в Ричмонде или Толедо».

И все же тактическая подготовка может остаться здесь отныне и навсегда. Йонатан Стерн из Cherev Gidon говорит, что хасидские общины вокруг Нью-Йорка, где правила обращения с оружием строже, чем в Калифорнии или Техасе, требуют большего.

Стерн назвал руководящие принципы «Сети общинной безопасности», согласно которым оружие должно быть оставлено сотрудникам правоохранительных органов, «абсолютной нелепостью», заявив, что высококвалифицированный добров олец, который отдаст жизнь, чтобы защитить свою общину, всегда лучше, чем оплачиваемый охранник. Хотя Стерн подчеркивает, что подобные группы должны быть официально санкционированы синагогой, но он, как и лидер общины из Лос-Анджелеса, говорит: тайное ношение оружия прихожанами лучше, чем полное его отсутствие в синагоге».

Ари Фельдман. Перевод с английского Семена Чарного