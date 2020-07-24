Жителям Австралии раздадут деньги просто так

Власти австралийского штата Виктория просто так раздадут жителям деньги в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил премьер региона Дэниэл Эндрюс в своем официальном Twitter-аккаунте.

По оценке местных властей, в период пандемии многие люди с симптомами коронавируса или «контактные» граждане не заявляют о своем статусе и выходят на работу из-за опасений сдавать тест, попасть на самоизоляцию и лишиться заработка. В связи с этим руководство штата объявило единоразовые выплаты в размере 300 австралийских долларов тем жителям региона, которые сдадут тест на COVID-19. Деньги компенсируют потерю дохода в период, когда человек сидит дома в ожидании результатов тестирования.

Так, если тест окажется положительным, человеку дополнительно выплатят 1,5 тысячи австралийских долларов , чтобы покрыть выпадающие доходы за период вынужденной самоизоляции.