Ученые России на фоне кризиса рекомендуют «как можно меньше есть»

Россиянам следует научиться «ограничивать себя» в питании, поскольку больше половины населения уже страдает лишним весом, сообщил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.По его словам, до 25% российских граждан страдают ожирением первой-второй-третьей степени, а 60% имеют избыточную массу тела.

«За этим следуют сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, то есть главная причина смертности, сокращение продолжительности жизни ожидаемой», -цитирует Тутельяна «Интерфакс».

По его словам, второй вызов для населения — это дефицит микронутриентов (витамины и минералы, содержащиеся в пище в очень малых количествах) на фоне избыточной калорийности. «И борясь с первым вызовом, ожирением, сокращая рацион, мы усугубляем вторую часть, дефицит микронутриентов. При этом получить необходимое количество микронутриентов даже из идеального рациона практически невозможно», — сказал Тутельян.

При этом нельзя ограничивать себя одним продуктом, даже очень полезным, подчеркнул академик. «Через две недели на яблочном рационе умрем, кроме пектина и витамина С там практически ничего нет. А где белок, жирные кислоты?» — сказал он.

Тутельян отметил, что «надо уметь себя ограничивать, сколько съел — столько изволь потратить» и не забывать о витаминах. По его словам, Институт еще в 2009 году определил групповые потребности питания по возрастам и полам, его можно посмотреть, а в настоящее время готовится обновление этого документа.