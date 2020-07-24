Старший брат Бритни Спирс заявил, что ее держат «почти в концлагере»

38-летняя Бритни Спирс, которая уже 12 лет находится под опекунством своего отца Джеймса, продолжает бороться в суде за собственную свободу и независимость. Недавно этой темы в одном из подкастов коснулся старший брат звезды, 43-летний Брайан Спирс. Он признал, что в конце нулевых Бритни действительно нуждалась в опеке, и отметил, что их отец взял на себя великую миссию, когда согласился контролировать все дела дочери.

Это длится уже очень давно, очевидно, что в самом начале в опекунстве действительно была необходимость. Теперь они внесли некоторые изменения, и все, что мы можем в этой ситуации, — это надеяться на лучшее. Опекунство было великим делом для нашей семьи. Когда отец перенес разрыв толстой кишки, он сделал все от него зависящее и передал право опеки давней помощнице певицы, Джоди Монтгомери. В тот момент мы должны были действовать как семья. Каждый вносил свой вклад, чтобы все продолжало функционировать так же, как раньше,

— рассказал Брайан.

Бритни и Брайан Спирс

Старший брат Бритни отметил, что его сестра всегда мечтала вырваться из-под опеки отца, даже когда действительно в ней нуждалась. Он также отметил, что певица была окружена целой командой людей, которые ей помогали, с 15 лет, и выразил неуверенность, что, избавившись от опеки, она действительно сможет справиться с самостоятельной жизнью.

Она всегда рвалась на свободу. Это очень расстраивает. Опекунство — это всегда неприятно, даже если на самом деле тебе желают добра и хотят помочь. Кто-то постоянно вмешивается в твои дела и говорит тебе, как лучше сделать. Бритни давно хотела освободиться от этого. Я знаю, чего она хочет, но как это будет выглядеть в реальности? Допустим, она будет действительно предоставлена сама себе. Это станет для нее большим вызовом. Взять даже управление машиной. Она самый плохой водитель в мире, я не лгу! Благослови ее Господь, но она действительно ужасно водит, поэтому мы оградили ее от этого,

— выразил свое мнение Брайан.

Брат певицы также высказался по поводу фан-движения «Свободу Бритни» (FreeBritney), которое борется за независимость звезды. Он допустил, что поклонники действительно могут думать, что Бритни удерживается своим отцом под опекой насильно, но добавил, что не может отвечать за них и их действия.

Напомним, что в мае временное опекунство над Бритни Спирс было продлено до 22 августа. В сентябре 2019 года официальный опекун звезды передал часть своих полномочий ее помощнице, потому что не справлялся с ними по состоянию здоровья. Недавно же в сети появилось письмо, якобы написанное Бритни еще много лет назад. В нем говорится, что Джейми Спирс обманом стал опекуном дочери, вынудил ее расторгнуть брак с Кевином Федерлайном и передать ему права опеки над детьми: Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.

Бритни Спирс