Режиссер фильма «Земляне» отреагировал на инцидент в Луцке

Захват автобуса с заложниками в Луцке вызвал немалый резонанс. Престижные американские таблоиды написали об инциденте, отметив, что среди требований террориста Максима Кривоша звучала лента «Земляне». Режиссер фильма Шон Монсон решил прокомментировать ситуацию.

Реакция Шона Монсона на события в Луцке

Как сообщает Variety, автор документального фильма «Земляне» Шон Монсон осудил действия террориста Максима Кривоша. Представитель Голливуда отметил, что его проект уже 15 лет вдохновляет людей к милосердию и уважительному отношению к другим существам. И хотя лента и содержит сцены жестокости, они отнюдь не стимулируют к террору, а наоборот – призывают к человечности.

Мы не побуждаем людей к террору, демонстрируя жестокость, – отметил Шон Монсон.

Фильм «Земляне» состоит из документальных кадров, снятых в зоомагазинах, приютах для животных, птицефермах, местах продажи и сбора меха и кожи, развлекательных заведениях, научных лабораториях. Авторы ленты показывают, насколько жестокими люди бывают к другим существам.

«В «Землянах» не одобряют и не оправдывают проявления террора, ведь наш месседж – это сострадание ко всем живым существам. Смысл этого фильма – это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только вредна для здоровья, но и является первопричиной климатических изменений. И все же, мы не используем террор, чтобы обратить внимание людей на террор. Мы искренне сочувствуем всем, кто пережил это испытание и их семьям, благодарны представителям власти, которые не допустили потери жизней. Надеюсь, мы сможем двигаться дальше без насилия в отношении других», – отметил Шон Монсон.

Свое заявление голливудский режиссер опубликовал после того, как влиятельные американские СМИ распространили информацию о вооруженном нападении в Луцке. Сейчас автор озвучки фильма «Земляне» Хоакин Феникс воздерживается от комментариев.