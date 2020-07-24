Ребел Уилсон похудела на 20 кг

Популярная австралийская актриса Ребел Уилсон похудела на 20 килограммов и показала результаты на своей странице в Instagram.

Артистка показала снимки со своим тренером во время пробежки. На кадрах Уилсон позирует в синем обтягивающем спортивном костюме и солнцезащитных очках.

Вместе со своим тренером звезда занимается в городе палм-Бич во Флориде. Отмечается, что актриса уже похудела на 20 килограммов. В комментарии она отметила, что ее цель все ближе. До конца года Уилсон планирует сбросить 75 кг.

На других фото актриса также уверенно позирует перед камерой в спортивном костюме с лампасами и туфлях на каблуке.

Актриса известна по ролях в комедийных фильмах Свадебный разгром, Холостячки, Отпетые мошенницы, Идеальный голос, В активном поиске и других.