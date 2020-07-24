Профессиональная косметика на сайте магазина eZebra
Современная beauty-индустрия развивается стремительными темпами и является одной наиболее востребованных отраслей, а покупатели становятся все более требовательными. Поэтому тому, кто хочет оставаться в тренде, необходимо все время следить за тенденциями в мире мейкапа и повышать не только профессиональные качества, но и использовать в работе лучшие косметические средства по уходу за кожей лица и тела. В интернет-магазине eZebra в широком ассортименте представлена косметика популярных европейских брендов для профессионального применения, которая обеспечивает прекрасный результат и способна удовлетворить запросы самых взыскательных покупателей.
Лучшие европейские бренды косметики и парфюмерии 2020 года
Профессиональная косметика из Европы позволяет создавать индивидуальный макияж и выглядеть привлекательно в любой обстановке. Товарная линейка включает следующие категории:
- декоративную косметику для мейкапа — праймеры, тональные кремы, туши, тени для век, карандаши, палетки, помады, кисти для нанесения макияжа и многое другое;
- средства для комплексного ухода за лицом и телом для всей семьи — кремы, бальзамы, сыворотки, скрабы, наборы для пилинга;
- продукты для гигиенического ухода — шампуни, гели, пенки для душа и ванны;
- линейки мужской косметики — средства по уходу за кожей лица, наборы для бритья, лосьоны и кремы после бритья;
- элитные парфюмы, привлекающие внимание интересными композициями и незабываемым ароматом;
- подарочные наборы и аксессуары на любой вкус и бюджет от класса масс-маркет до премиум-сегмента.
Оригинальная профессиональная косметика помогает создавать яркий и выразительный образ благодаря преимуществам, которыми она обладает:
- суперстойкость — мейкап сохраняет привлекательность не только под действием софитов, но и под палящим солнцем или воздействием влаги;
- широкая палитра оттенков — позволяет охватить максимально большую аудиторию;
- мультифункциональность — обеспечивает качественное нанесение макияжа разными способами для достижения нужного результата.
Продукция из Европы на сайте магазина eZebra
К числу наиболее популярных европейских брендов, выпускающих профессиональную косметику, представленную в каталоге интернет-магазина, относятся:
- L’oreal Paris — французская компания, много лет являющаяся лидером в производстве профессиональной косметики и парфюма;
- Revlon — испанская торговая марка, выпускающая безопасную и гипоаллергенную продукцию на основе натуральных ингредиентов;
- Rimmel — британская компания, имеющая двухсотлетнюю историю и предлагающая косметические средства для профессионального и домашнего мейкапа;
- Wella Professional — немецкий бренд, который пользуется неизменным успехом у профессиональных визажистов.
При покупке товара в нашем интернет-магазине клиенты получают гарантированно оригинальную и качественную продукцию, и доступные цены на весь ассортимент благодаря прямому сотрудничеству нашей компании с производителями и официальными дилерами. Оформить заказ не выходя из дома можно по телефону, по указанному на сайте, или с помощью онлайн корзины. Доставка выполняется во все регионы Украины, по Киеву курьер может доставить заказ по указанному адресу.
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