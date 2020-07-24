Профессиональная косметика из Европы

Профессиональная косметика на сайте магазина eZebra

Современная beauty-индустрия развивается стремительными темпами и является одной наиболее востребованных отраслей, а покупатели становятся все более требовательными. Поэтому тому, кто хочет оставаться в тренде, необходимо все время следить за тенденциями в мире мейкапа и повышать не только профессиональные качества, но и использовать в работе лучшие косметические средства по уходу за кожей лица и тела. В интернет-магазине eZebra в широком ассортименте представлена косметика популярных европейских брендов для профессионального применения, которая обеспечивает прекрасный результат и способна удовлетворить запросы самых взыскательных покупателей.

Лучшие европейские бренды косметики и парфюмерии 2020 года

Профессиональная косметика из Европы позволяет создавать индивидуальный макияж и выглядеть привлекательно в любой обстановке. Товарная линейка включает следующие категории:

декоративную косметику для мейкапа — праймеры, тональные кремы, туши, тени для век, карандаши, палетки, помады, кисти для нанесения макияжа и многое другое;

средства для комплексного ухода за лицом и телом для всей семьи — кремы, бальзамы, сыворотки, скрабы, наборы для пилинга;

продукты для гигиенического ухода — шампуни, гели, пенки для душа и ванны;

линейки мужской косметики — средства по уходу за кожей лица, наборы для бритья, лосьоны и кремы после бритья;

элитные парфюмы, привлекающие внимание интересными композициями и незабываемым ароматом;

подарочные наборы и аксессуары на любой вкус и бюджет от класса масс-маркет до премиум-сегмента.

Оригинальная профессиональная косметика помогает создавать яркий и выразительный образ благодаря преимуществам, которыми она обладает:

суперстойкость — мейкап сохраняет привлекательность не только под действием софитов, но и под палящим солнцем или воздействием влаги;

широкая палитра оттенков — позволяет охватить максимально большую аудиторию;

мультифункциональность — обеспечивает качественное нанесение макияжа разными способами для достижения нужного результата.

Продукция из Европы на сайте магазина eZebra

К числу наиболее популярных европейских брендов, выпускающих профессиональную косметику, представленную в каталоге интернет-магазина, относятся:

L’oreal Paris — французская компания, много лет являющаяся лидером в производстве профессиональной косметики и парфюма;

Revlon — испанская торговая марка, выпускающая безопасную и гипоаллергенную продукцию на основе натуральных ингредиентов;

Rimmel — британская компания, имеющая двухсотлетнюю историю и предлагающая косметические средства для профессионального и домашнего мейкапа;

Wella Professional — немецкий бренд, который пользуется неизменным успехом у профессиональных визажистов.

При покупке товара в нашем интернет-магазине клиенты получают гарантированно оригинальную и качественную продукцию, и доступные цены на весь ассортимент благодаря прямому сотрудничеству нашей компании с производителями и официальными дилерами. Оформить заказ не выходя из дома можно по телефону, по указанному на сайте, или с помощью онлайн корзины. Доставка выполняется во все регионы Украины, по Киеву курьер может доставить заказ по указанному адресу.