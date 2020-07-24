Появился трейлер продолжения комедии «Бил и Тед» с Киану Ривзом в главной роли

В Сети появился новый трейлер продолжения комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом и Алексом Уинтером в главных ролях.
Третья часть картины получила название Face The Music. Премьера намечена на 1 сентября 2020 года.
Картина рассказывает историю двух друзей, которые мечтали стать рок-музыкантами. С годами мечта юности уступила место размеренному семейному быту. Однако внезапно появившийся пришелец из будущего ставит их перед фактом того, что у них есть всего 78 минут на то, чтобы написать песню, которая спасет Вселенную от гибели.
Режиссёром фильма выступил Дин Паризо. Сценарий подготовили Крис Мэтисон и Эд Соломон.
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