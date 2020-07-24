Потоковый сервис HBO Max лишится прав на показ фильмов о Гарри Поттере и будет вынужден удалить из своего каталога все картины о юном волшебнике.

Причина, по которой сервис лишается прав на одну из самых успешных франшиз в истории студии Warner Bros. пока неизвестна. По данным журналистов, это может быть связано с требованиями компании NBCUniversal, которая запустила фильмы о Гарри Поттере в своём онлайн-кинотеатре.

Отметим, что в 2016 году студия Warner Bros. переуступила Universal права на трансляцию фильмов о Поттере. Соглашение действует до 2025 года.

Фильмы о Гарри Поттере стали одними из самых успешных экранизаций в истории студии Warner Bros. Вышедший в 2011 году заключительный фильм «поттерианы» собрал в мировом прокате более 1,3 миллиарда долларов.