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Потоковый сервис HBO Max лишится прав на показ фильмов о Гарри Поттере

Потоковый сервис HBO Max лишится прав на показ фильмов о Гарри Поттере и будет вынужден удалить из своего каталога все картины о юном волшебнике.

Причина, по которой сервис лишается прав на одну из самых успешных франшиз в истории студии Warner Bros. пока неизвестна. По данным журналистов, это может быть связано с требованиями компании NBCUniversal, которая запустила фильмы о Гарри Поттере в своём онлайн-кинотеатре.

Отметим, что в 2016 году студия Warner Bros. переуступила Universal права на трансляцию фильмов о Поттере. Соглашение действует до 2025 года.

Фильмы о Гарри Поттере стали одними из самых успешных экранизаций в истории студии Warner Bros. Вышедший в 2011 году заключительный фильм «поттерианы» собрал в мировом прокате более 1,3 миллиарда долларов.

24 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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