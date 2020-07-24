Меган Маркл и принц Гарри подали иск в суд на папарацци за фотографии их сына Арчи, сделанные с беспилотников

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри вновь намерены судиться. На этот раз — с папарацци. Причиной тому стали сделанные репортерами снимки их годовалого сына Арчи, снятые при помощи дронов.

В иске говорится, что ребенок пары был сфотографирован играющим во дворе их дома в Лос-Анджелесе, где они находились на самоизоляции. По мнению Меган и Гарри, папарацци использовали для этого беспилотники. При этом фотографии Арчи продавались с подписью, указывающей на то, что снимки были сделаны, когда семья была на прогулке в Малибу. Пара же утверждает, что Арчи не был на публике, не говоря уже о Малибу, и что эти конкретные фотографии были сделаны на заднем дворе их особняка.

Некоторые папарацци и средства массовой информации запускали беспилотники всего в 20 футах над их домом, иногда три раза в день, чтобы сделать фотографии пары и их маленького сына в их частном доме. Некоторые летали на вертолетах над задним двором их дома, начиная с 5:30 утра и до 7: 00 вечера, при этом доставляя беспокойство соседям и их сыну изо дня в день. Другие же даже сделали дыры в заборе, чтобы заглянуть через него,

— говорит адвокат пары Майкл Камп.

Основная претензия супругов заключается в том, что фотографы вторглись в частную жизнь их сына. По словам адвоката пары, согласно законам Калифорнии, каждому человеку, проживающему в штате, гарантируется право на частную жизнь в своем доме.

Никакие дроны, вертолеты или телеобъективы не могут отнять это право. Герцог и герцогиня Сассексские подают этот иск, чтобы защитить право своего маленького сына на частную жизнь в своем доме без вмешательства фотографов, а также рассекретить и остановить тех, кто стремится извлечь выгоду из этих незаконных действий,

— сказал он.

Так как Меган и Гарри не знают личности фотографа, сделавшего снимки, они отправили запрос на право выяснить, кто предположительно покупает и продает фотографии, и просят передать им все фотографии. Они также требуют возмещения ущерба, покрытие расходов на адвоката и судебный процесс.