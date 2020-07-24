Налоговая служба в Украине будет реформирована до конца года Депутаты пытаются пролоббировать разрешение размещать казино в четырехзвездочных отелях » Левин из интернов переехал в Лондон и работает официантом 34-летний Дмитрий Шаракоис в 2019 году перебрался в Лондон, но не для того, чтобы играть в кино или театре – он стал простым официантом. Без знания английского языка первое время актёр успел поработать и строителем.







Зато в 2014 году актёр снялся в главной роли Шурика в суперпровальном ремейке «Кавказская пленница!». Это похоже добило карьеру Шаракоиса, потому что зрители давали фильму и игре актёра только негативные оценки.



Возможно поэтому он принял решение вернуться в сериал «Интерны», а после его завершения остался без работы. По признанию актёра, последние несколько лет ему совсем не предлагают новых ролей, поэтому он решил сменить страну и профессию. Но актёр не унывает, делится с поклонниками своими фотографиями в Лондоне и иногда летает в Москву на пробы, которые всегда заканчиваются неудачно.

Актёр стал известен после исполнения роли «ботаника» Бори Левина в сериале «Интерны» в 2010 году. Однако, проработав над проектом чуть больше года, он не захотел стать заложником роли и покинул сериал. Только вот новых предложений было не так уж и много, как хотелось актёру – всего лишь несколько эпизодических. Например, в фильме «Беременный» 2011 года Дмитрий снова сыграл врача.Зато в 2014 году актёр снялся в главной роли Шурика в суперпровальном ремейке «Кавказская пленница!». Это похоже добило карьеру Шаракоиса, потому что зрители давали фильму и игре актёра только негативные оценки.Возможно поэтому он принял решение вернуться в сериал «Интерны», а после его завершения остался без работы. По признанию актёра, последние несколько лет ему совсем не предлагают новых ролей, поэтому он решил сменить страну и профессию. Но актёр не унывает, делится с поклонниками своими фотографиями в Лондоне и иногда летает в Москву на пробы, которые всегда заканчиваются неудачно.

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