Госсекретарь США выступил с резкой критикой Китая

В четверг госсекретарь США Майк Помпео выступил с резкой критикой китайского руководства и призывом к миру положить конец попыткам Китая подорвать мировой порядок, к созданию которого демократические страны приложили огромные усилия.

Майк Помпео выступил с речью, озаглавленной «Коммунистический Китай и будущее свободного мира» в библиотеке президента Никсона, который около пятидесяти лет назад начал процесс установления отношений США с КНР. Главный тезис речи — Китай, совершивший гигантский экономический скачок, благодаря условиям, созданным либеральным международным порядком, пытается подмять под себя этот порядок, воспрепятствовать этому можно только, противостоя коммунистическому режиму Китая.

«Правда заключается в том, что наша политика, политика свободных стран обеспечила восстановление разрушавшейся китайской экономики, при этом Пекин кусает те самые международные руки, которые кормили его, — заявил Майк Помпео. — Мы открылись для китайских граждан, но увидели, как китайская компартия эксплуатирует наше свободное и открытое общество . Она засылает пропагандистов на наши пресс-конференции, в наши исследовательские центры, в наши школы и студенческие городки.» Госсекретарь обвинил Китай в краже американской бесценной интеллектуальной собственности.

По словам Помпео, Запад не может доверять режиму, основанному на марксистко-ленинской идеологии, цель которого «глобальная гегемония китайского коммунизма». «Мы, свободолюбивые народы мира, должны заставить Китай измениться… потому, что действия Пекина угрожают нашим народам и нашему процветанию. Мы не можем относиться к этой версии Китая как к нормальной стране, как к другим странам» — провозгласил госсекретарь США. Он назвал главу КНР Си Цзиньпина «правоверным приверженцем обанкроченной тоталитарной идеологии». По словам Помпео, «компартия Китая боится честных мнений китайских граждан больше, чем какого-либо иностранного противника».

Эта речь госсекретаря Майка Помпео — одна из серии акций, предпринятых Белым домом в последние недели с целью оказания давления на Пекин. Среди них — признание незаконными территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море, введение санкций против китайских граждан и фирм, причастных к ущемлению свобод гонконгцев, закрытие китайского консульства в Хьюстоне, которое, по словам Помпео, было центром китайского шпионажа.