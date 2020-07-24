Через три дня ожидается подписание перемирия всеми сторонами ТРК

Президент Украины уже анонсировал приятную новость о том, что его Офис активно работает над подготовкой соглашения о полном прекращение огня на линии разграничения на востоке Украины. Уже через три дня под этим документом подписи должны поставить все лидеры стран «Нормандского формата».

На Банковой заявляют, что это и есть главный и самый весомый шаг к миру и окончательному прекращению огня.

Комментируя информацию, украинский политолог Олеся Яхно-Белковская отмечает в Facebook, вообще-то первые три пункта Минских соглашений как раз и о прекращении огня – только Россия их не спешит выполнять и всячески дает понять, что никогда выполнять не будет.

Это говорит не о том, что не надо искать варианты, как заставить Россию уйти с украинских территорий, не ценой капитуляции Украины, а о том, что на сегодня Кремль не собирается выполнять ни Минские соглашения, ни потенциально любые другие соглашения, где последовательность следующая: «вначале безопасность, потом политика».