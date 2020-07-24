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Билл Гейтс назвал удручающими конспирологические теории о его связи с COVID-19

Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью CNN прокомментировал конспирологические теории, обвиняющие его в причастности к пандемии коронавируса.

По мнению миллиардера, пандемия, социальные сети и люди, которые ищут очень простое объяснение, сложились в «удручающую комбинацию». Он напомнил, что фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией. «Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин», — сказал он.

В июне Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием. «Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — пояснил миллиардер.

24 июля, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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