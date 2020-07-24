Анджелина Джоли с детьми вернулась на родину

Вчера 45-летнюю знаменитую актрису Анджелину Джоли засняли в аэропорту города Бербанк, штат Калифорния, куда она прилетела на своем частном самолете вместе с детьми: 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 12-летней Вивьен.

Куда летала звезда и почему трое ее сыновей не составили ей компанию, неизвестно, но поездка была явно непродолжительной, так как еще два дня назад Джоли видели на прогулке в Лос-Анджелесе вместе с младшей дочерью.

Анджелина Джоли с дочерью ВивьенС трапа самолета актриса спустилась в длинном черном платье свободного кроя и желтых шлепках. Несмотря на частный перелет, звезда соблюдала меры предосторожности и была в медицинской маске. С начала пандемии она если и появляется на улице, то всегда исключительно в средствах защиты, к чему приучает и своих детей.

По словам инсайдеров, актриса наконец нашла общий язык со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. После всех скандалов и разногласий они смогли договориться и оставили обиды в прошлом. Теперь актриса больше не выступает против общения 56-летнего актера с их детьми, с которым они живут совсем рядом.