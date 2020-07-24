7 способов сделать вашу чашку кофе намного полезнее

Известно, что если пить кофе в умеренных дозах, то он может положительно повлиять на ваше здоровье.

Здесь вы узнаете, как сделать ваш кофе ещё более полезным, особенно если вы пьёте его ежедневно.

На завтрак не пейте один кофе

Бывает так, что вы опаздываете, быстро утром выпиваете чашку кофе и бегом по делам. К полудню вы слышите рычание в желудке и вспоминаете, что ничего с утра не ели.

По словам диетолога Адины Пирсон (Adina Pearson) кофе может подавлять аппетит, а также является стимулятором.

Невозможно держаться на одном кофеине, вам нужна пища — углеводы, белки, жиры, витамины и минералы и клетчатка.

Кофе натощак

Попадание кофеина в желудок, приводит к выработке желудочного сока. Стоит отметить, что в состав желудочного сока входит соляная кислота, которая нужна для переваривания пищи. Но если пить кофе натощак, то соляная кислота увеличивает раздражающее воздействие органических кислот внутри кофе.

Чем крепче кофе, тем активнее происходит выработка желудочного сока. Одна чашка кофе натощак не сильно навредит вашему желудку, но регулярное употребление кофе как единственной утренней пищи может плохо сказаться на желудке.



Добавьте корицы, имбиря или гвоздики

Не важно, готовите ли вы себе кофе сами или заказываете в кофейне, добавьте в него немного корицы.

Корица сделает ваш кофе ещё более полезным благодаря своим антиоксидантным свойствам, не говоря уже о множестве других преимуществ.

По словам специалистов, корица способна снизить уровень сахара в крови и это было доказано множеством исследований. Корица – это одновременно и антиоксиданты, и сладость без калорий.

Вы также можете добавить немного имбиря или гвоздики в ваш напиток. Они обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Только фильтрованная вода

Вы можете подумать, что поскольку для кофе нужно кипятить воду, не стоит беспокоиться о том, отфильтрована ли она. Но специалисты советуют использовать именно фильтрованную воду, и это не столько для вкуса, сколько для здоровья.

Фильтрованная вода обеспечивает отсутствие нежелательных тяжелых металлов, таких как свинец или медь, которые можно найти в старых водопроводных трубах. Водопроводная вода также содержит много побочных продуктов дезинфекции. Также следует избегать колодезной воды.

Домашний латте или капучино полезнее

Вы наверняка видели, как бариста чистит стимер, которым вспенивает молоко для латте или капучино. Это нужно для дезинфекции, но небольшая часть чистящего средства может попасть в ваш напиток. Конечно, его совсем немного, но если вы регулярно пьёте кофе с молоком, то возможно стоит либо готовить его дома, либо перейти на американо, эспрессо или не вспенивать молоко.

Всегда используйте бумажные фильтры

Один из самых простых способов приготовления кофе – использовать фильтр. Многоразовые фильтры не нужно выбрасывать после первого приготовления, поэтому многие к ним склоняются. Однако, одноразовый бумажный фильтр удаляет два компонента: кафестол и кахвеол, которые повышают как общий уровень холестерина, так и уровень вредного холестерина ЛПНП.

Замените сладкую газировку на кофейный напиток

Сладкую воду можно заменить напитком, состоящим из холодного кофе (cold brew) и апельсинового сока.

Можно добавить немного корицы. У вас получится вкусный и натуральный энергетический напиток, в котором и меньше кофеина, и больше антиоксидантов и электролиты (они помогают продвигать питательные вещества в клетки нашего организма, а также, сохранять водный баланс клеток и нормализировать кислотность (рН).

Вот один вариант приготовления такого напитка:

1. Выжмите сок из апельсина и процедите фрукт от мякоти, предварительно его помыв (в качестве альтернативы можно использовать натуральный апельсиновый сок).

2. Смешайте цедру с молотым кофе.

3. Приготовьте эспрессо.

4. Налейте в высокий стакан апельсиновый сок, а потом эспрессо.

Добавьте немного корицы.

Без сиропов и сахара. Чистая органика

Старайтесь отказываться от подсластителей, если это возможно. В сиропах содержаться искусственные ароматизаторы, подсластители и другие добавки, поэтому вам лучше использовать мёд, органическое молоко или сливки плюс органический коричневый сахар.

Меньше сахара, или вовсе без него

Сахар не только увеличивает калорийность напитка (а если кофе с молоком, то калорийность напитка ещё больше), но также не позволяет в полной мере насладиться всеми вкусовыми оттенками кофейного напитка.

По словам специалистов, лучше отказаться от сахара и подсластителей, так как они стимулируют тягу к сладкому.

Если вы просто не можете пить кофе без сахара, уменьшите его объём.

http://pharmpedia.org/2020/07/24/7-sposobov-sdelat-vashu-chashku-kofe-namnogo-poleznee/