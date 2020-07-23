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Знаменитую Модель Victoria’s Secret застукали в бикини на пляже

Алессандра Амбросио

Бразильскую модель и бывшего «ангела» Victoria’s Secret Алессандру Амбросио сфотографировали в откровенном наряде во время отдыха в Малибу. Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

На размещенных в сети снимках 39-летняя знаменитость на пляже в бикини золотистого оттенка и в коротких бежевых шортах. Помимо этого, на Амбросио черно-белая кепка, солнцезащитные очки и множество украшений: подвески, браслеты и кольца. Отмечается, что в Малибу девушка проводила время с друзьями.

Пользователям сети понравилось, как выглядит Амбросио — ее фотография набрала больше семи тысяч лайков. «Она такая горячая!», «Сногсшибательна», «Она всегда отлично выглядит», «Бразильская женщина», «Очень хороша», — прокомментировали они.

23 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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