Женщины-врачи предложили переименовать части тела, названные в честь мужчин



Женская половина выразила негодование по поводу названий таких частей тела, как Адамово яблоко и Ахиллово сухожилие.

По мнению гинеколога из Квинсленда Кристин Смол, некоторые эпонимы в настоящее время являются неуместными.

Врач настаивает на том, что в терминологию необходимо внести изменения и навсегда избавиться от предрассудков и «артефактов колониальной эпохи».

По мнению еще одного австралийского врача, тоже женщины, подобные устаревшие словосочетания вызывают сложности у молодых специалистов.

В частности, у врачей-стажеров вызывает шок происхождение некоторых медицинских терминов.

Так считают представительницы Королевского колледжа акушеров и гинекологов.

Женщины-врачи высказывают недоумение по поводу названий хирургических инструментов и методик, а также частей женской репродуктивной системы, названных в честь мужчин.

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