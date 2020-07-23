Женщины-врачи предложили переименовать части тела, названные в честь мужчин

Женская половина выразила негодование по поводу названий таких частей тела, как Адамово яблоко и Ахиллово сухожилие.
По мнению гинеколога из Квинсленда Кристин Смол, некоторые эпонимы в настоящее время являются неуместными.
Врач настаивает на том, что в терминологию необходимо внести изменения и навсегда избавиться от предрассудков и «артефактов колониальной эпохи».
По мнению еще одного австралийского врача, тоже женщины, подобные устаревшие словосочетания вызывают сложности у молодых специалистов.
В частности, у врачей-стажеров вызывает шок происхождение некоторых медицинских терминов.
Так считают представительницы Королевского колледжа акушеров и гинекологов.
Женщины-врачи высказывают недоумение по поводу названий хирургических инструментов и методик, а также частей женской репродуктивной системы, названных в честь мужчин.
https://cursorinfo.co.il/all-news/zhenshhiny-vrachi-predlozhili-pereimenovat-chasti-tela-nazvannye-v-chest-muzhchin/
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