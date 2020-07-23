Зеленский подтвердил достижение договоренностей о перемирии на Донбассе

Факт достижения договоренности о новом перемирии на Донбассе должен быть утвержден представителями стран-участниц «нормандского формата». Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Луганскую область, где он вместе со швейцарским президентом посетил пункт пропуска «Станица Луганская».

«Договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны – устойчивому прекращению огня. Сейчас ожидаем подписания этого документа всеми сторонами «нормандской группы» и верю, что все подпишут – это Украина, Франция, Германия и Россия – и с 27 числа наступит тот момент, когда будет устойчивое прекращение огня», –рассказал президент .

Вчера, 22 июля, были проведены очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Участники встречи договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. Одновременно с этим, представитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау озвучила условия режима тишины. А вот представитель оккупированных районов Донецкой области в ТКГ Денис Казанский не верит в то, что российская сторона будет соблюдать режим тишины, напомнив, что оккупанты до сегодняшнего дня ни разу не соблюдали перемирие за все время войны.