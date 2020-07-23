Вооруженным силам Украины у Зеленского запретили защищать свою страну — теперь официально

Если это не измена, то что такое измена? 27 июля, с 00:01, украинским Вооруженным силам запретят вести любую боевую деятельность против российских оккупантов.

«Прорыв в работе трехсторонней контактной группы в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран – участниц Нормандского формата, — говорится в сообщении. — Сегодня на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ».

Подробности договорняка соглашения раскрыл бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо, известный своими пророссийскими взглядами. По его словам, новые условия вступят в силу с полуночи 27 июля:

«Есть радостная новость от ТКГ: наконец-то согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня. Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах и тд. В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа», — отмечает он.

Полный текст соглашения, достигнутого в Минске, опубликовали пока только интернет-ресурсы террористических образований и Российской Федерации. Если верить их сообщениям, то на линии соприкосновения будет запрещено проводить активную разведку, вести снайперский огонь и использовать беспилотники.

«Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм», — отмечается в тексте, обнародованном противником.

По данным «Думской», сегодня во все оперативные командования Сухопутных войск, а также в командования и штабы других видов Вооруженных сил пришел приказ создать особые группы из старших офицеров, которые должны будут отправиться в зону ООС, чтобы контролировать выполнение вышеупомянутых соглашений.

«Это очень серьезно, — рассказал нам источник в Генштабе. — Людей выхватывают даже из штаба учений «Си Бриз», что раньше считалось недопустимым. Задача — бить по рукам командирам фронтовых подразделений, следить за ними, вынюхивать. Военная контрразведка (ВКР СБУ, — Ред.) тоже работает по максимальному варианту. Такого с 2014 года не было».

По словам нашего собеседника, все эти распоряжения — довольно странные, мягко говоря, — исходят из Офиса президента. Якобы глава государства склонен винить в последних трагических событиях на фронте не российского агрессора, а командиров украинских подразделений, которые «своевольничают» и «ведут свою войну».

Судя по всему, Зеленского впечатлили события у села Зайцево Донецкой области, где погибли трое военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты, — да так, что он не обратил внимания на то, что двоих морпехов оккупанты убили подло — нарушив соглашение о «режиме тишины».

Насколько нам известно, президенту рассказали, что и выход разведвзвода одесской бригады, и последующие попытки забрать тела погибших и раненых не были санкционированы «высшим руководством». Дескать, это все «ястребы» виноваты. В результате очередное грубое нарушение Россией законов и обычаев ведения войны было использовано против Украины.

«Раньше это были слова и фарс, разведения всякие, видосики в ютубчике и фейсбучике, — говорит офицер одной из мехбригад Виктор. — Сколь-нибудь серьезных боевых действий бригады и так не ведут, сейчас там чистая позиционная война. Но теперь все будет иначе: потакая трусости верховного, нам планируют запретить даже минимальную деятельность на передке. При этом нас будут весьма серьезно контролировать — с открытием уголовных дел и, возможно, посадками. Но ладно мы. Но кто будет контролировать «ту сторону«?»

И в самом деле, кто будет контролировать выполнение договоренностей со стороны российских оккупационных сил — двух армейских корпусов, существование которых РФ никогда не признавала и признавать не собирается? Вопрос, увы, риторический.

В общем, речь явно идет о ползучей капитуляции, за которую кому-то (не будем показывать пальцем) однозначно придется ответить. Рано или поздно.

Авторы — Николай Мазур и Олег Константинов