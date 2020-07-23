Внучка Диснея обвинила компанию в погоне за прибылью ценой здоровья работников

Внучка брата основателя компании Disney Эбигейл Дисней в интервью CNN обвинила руководство компании в том, что оно ставит прибыль превыше здоровья и безопасности ее сотрудников.

По словам Эбигейл, компания не проводит среди работников достаточного количества тестов на коронавирус для защиты наиболее уязвимых сотрудников недавно открытого парка Disney World. Она также выступила против возобновления работы тематических парков во Флориде и в Калифорнии на фоне возросшего числа случаев заражения коронавирусом в этих штатах. «Я не могу молчать, когда вопрос прибыли стоит впереди рабочих и людей», — озвучила свою позицию Эбигейл Дисней.

На обвинения ответил пресс-секретарь Disney Parks. Он заявил, что СМИ «оказывают ужасную медвежью услугу, предоставляя платформу тому, кто не обладает экспертным пониманием». По его словам, компания применяет ответственный подход с учетом рекомендаций органов здравоохранения и принимает все меры по охране здоровья и безопасности. В частности, речь идет об обязательном масочном режиме, измерении температуры, дезинфекции и ограничении количества посетителей для возможности соблюдения социальной дистанции.