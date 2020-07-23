В Украине подготовили списки для обмена пленными

По данным пресс-службы Офиса президента, в ходе состоявшихся вчера переговоров рабочей группы ТРК(Украина, Россия, ОБСЕ) представители украинской стороны передали списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

«Как и было обусловлено, Украина в рамках гуманитарной группы передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны», — сказано в сообщении.

Примечательно, что по результатам встречи политических советников глав стран-участниц «нормандского формата» сторонам удалось достичь договоренностей по поводу нового обмена удерживаемыми лицами. Со слов главы Офиса президента Андрея Ермака, он будет проведен уже в ближайшее время. К тому же, представители нашей страны в ТКГ опять подтвердили готовность официального Киева к обмену пленными согласно формату «всех на всех» и сейчас ожидаются письменные подтверждения от другой стороны.