ТРК договорилась об очередном прекращении огня на линии фронта

На ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения – запрет на ДРГ, атаки, дроны, снайперов. Такую информацию у себя в Facebook изложил экс-советник главы СНБО по реинтеграции ОРДЛО Сергей Сивохо.

Не так оптимистично такие договоренности воспринимает военный волонтер и блогер Роман Доник. По его информации, украинским военным просто строго-настрого теперь запретили открывать огонь по противнику, даже в самых критических случаях.

Это результат поездки главы Генштаба Хомчака в зону ООС, куда его лично делегировал президент Зеленский. Более того, Хомчаком даже было назначено «смотрящих» за соблюдением режима тишины. Тот, кто не будет соблюдать приказ должен уже готовиться писать рапорт.

Роман Доник отмечает, действительно среди украинских военных на Донбассе введен полный запрет на разведку, на использование беспилотников, про артиллерию и вовсе нечего говорить. Волонтер возмущен, теперь украинцев будут просто по-тихому уничтожать, а Зеленский будет высказывать обеспокоенность и брать под личный контроль. Роман Доник отмечает, у него лично к Сивохо всего один вопрос: какие наказания у них к россиянам, которые будут нарушать приказ и стрелять по украинским позициям, им тоже нужно готовиться рапорта писать?