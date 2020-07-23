Террорист из Луцка пообещал «продолжение перфоманса» в скором времени

Преступник из Луцка Максим Кривош, который на днях захватил автобус, на сегодняшнем судебном заседании пообещал продолжить свою историю. В частности, в ходе перерыва, когда судьи отправились в совещательную комнату, он сообщил в комментарии журналистам, что у него был план, хотя раскрывать его отказался. «У меня еще множество незавершенных дел и много чего еще впереди. Так что ждите новостей, гораздо интересней, чем эта», – сказал Кривош.

Когда журналист задал уточняющий вопрос, что он имеет ввиду, преступник сказал ему: «А вы увидите». Также уже после того, как судом было вынесено решение об аресте, он сказал: «Я всех прошу ждать продолжения перформанса «антисистема». Продолжение будет очень скоро!».

К слову, ранее Кривош отрицал, что захват был постановочным. «Если это спектакль, это значит, что он написан мной. Это не спектакль, это перформанс. Они называют это терактом, я называю это перформансом», — сказал он. Ранее преступник назвал день захвата автобуса с заложниками днем антисистемы и днем правды.