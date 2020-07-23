Тайсон против Джонса: легендарные боксеры проведут бой — есть дата

Осенью этого года может состояться поединок между легендами бокса — экс-абсолютным чемпионом мира в хевивейте Майком Тайсоном и бывшим владельцем поясов в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим.

«Я очень рад, что бой между мной и Тайсоном все-таки случится. Я всегда был готов и в этот раз тоже буду готов. Это будет эпично», — отметил Джонс, подчеркнув, что поединок состоится 12 сентября 2020 года.

Тайсон проводил бои с 1985 по 2005 год — он выигрывал титулы в супертяжелой категории. Джонс-младший выступал с 1989 по 2018 год, был чемпионом в средней, второй средней, полутяжелой и в тяжелой категории.