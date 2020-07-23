Следователя Олега Корецкого уволили с ГБР

Совсем недавно, а точнее, 9 июля текущего года, руководитель группы следователей Госбюро расследований Олег Корецкий заявил о давлении со стороны исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова, его первого зама Александра Бабикова, а также генерального прокурора Ирины Венедиктовой в контексте так называемых «дел Порошенко».

Олег Корецкий заявил о бесперспективности практически всех возбужденных криминальных производств против Порошенко и о ярко выраженном политическом подтексте, граничащих с политическим преследованиям. Об этом на своей странице в Facebook пишет политический аналитик Павел Нусс.

Он отмечает, все мы, а также европейские и американские партеры, коллеги и друзья Петра Порошенко понимают, что иного мотива ни у Зеленского ни у его репрессивного аппарата, кроме как политической мести Петра Порошенко по заказу и заинтересованности Кремля, нет, но громкие признания следователя ГБР Корецкого лишь подтвердили это.

В те же дни, 8 и 9 июля в Государственном бюро расследований заявили, что информация Корецкого о давлении на него якобы «не соответствует действительности и является политически мотивированной».

Сегодня же стало известно об увольнении Корецкого с ГБР, и его увольнение является неоспоримым доказательством того, что он рассказал правду о фальсификация дел против Петра Порошенко, которые рассыпаются из-за отсутствия доказательной базы, состава преступлений практически по всем обвинениям, которые играют большую роль в попытках политической дискредитации пятого президента Порошенко.