Россия провела испытание противоспутникового оружия космического базирования, что нарушает договоренности

Космическое командование США располагает доказательствами того, что Россия провела неразрушающее испытание противоспутникового оружия космического базирования. 15 июля Россия вывела на орбиту новый объект со спутника «Космос-2543».

Россия запустила этот объект в непосредственной близости от другого российского спутника, что аналогично деятельности на орбите, проведенной Россией в 2017 году, и не соответствует заявленной миссии спутниковой системы. Мониторинговые данные можно найти на сайте www.space-track.org.

«Для проведения этого испытания оружия на орбите была использована та же российская спутниковая система, по поводу которой мы высказывали опасения в начале этого года, когда Россия проводила маневры рядом с американским правительственным спутником, – заявил глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд. – Это является очередным свидетельством постоянных усилий России по разработке и испытанию космических систем и соответствует опубликованной военной доктрине Кремля, предусматривающей развертывание оружия, которое подвергает риску космические активы США и их союзников».

В 2018-м, а также в этом году, Госдепартамент США выражал обеспокоенность по поводу того, что поведение российских спутников не соответствует их заявленной миссии, и что эти спутники демонстрируют характеристики космического оружия. По словам Госдепартамента, такое поведение лицемерно и вызывает беспокойство.

«Это событие подчеркивает лицемерный характер призывов России к контролю над космическим оружием, с помощью которых Москва стремится ограничить возможности США, при этом явно не намереваясь останавливать свою собственную программу противодействия в космосе, как в плане наземных противоспутниковых возможностей, так и в плане активов, которые могут фактически являться противоспутниковым оружием на орбите», – констатирует доктор Кристофер Форд, помощник государственного секретаря США, в настоящее время исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Проведенное на прошлой неделе испытание служит очередным примером того, что угрозы для космических систем США и их союзников реальны, серьезны и возрастают. Разработка и испытания орбитального оружия в России подчеркивают важность создания Космических сил США в качестве новой ветви вооруженных сил и Космического командования США в качестве единого боевого командования страны по космосу. Создание условий для безопасной, стабильной и оперативно устойчивой космической среды отвечает интересам всех космических держав и является их долгом.

«Соединенные Штаты в координации с нашими союзниками готовы и твердо нацелены сдерживать агрессию и защищать страну, наших союзников и интересы США от враждебных действий в космосе», – резюмировал генерал Рэймонд.