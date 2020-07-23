Роберт Паттинсон решил покончить с холостяцкой жизнью

Британские СМИ обсуждают возможную скорую свадьбу актера Роберта Паттинсона («Сумерки») и актрисы Сьюки Уотерхаус («Дивергент»).

Поводом для обсуждений стало то, что недавно актриса и модель появилась на публике с золотым кольцом на руке. При этом в декабре 2019 года 28-летняя Уотерхаус уже фотографировали с заветным украшением на пальце, однако тогда пара не стала комментировать возможную свадьбу.

Сьюки Уотерхаус также известна ролями в фильмах «С любовью, Рози», «Покемон. Детектив Пикачу», «Дивергент, глава 2: Инсургент» и других. Роберта Паттинсона зрители знают по картинам «Маяк», «Помни меня» и «Хорошее время». Известно, что Паттинсон сыграет главную роль в новом фильме про Бэтмена.