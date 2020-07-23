Последние 30 лет в Европе оказались рекордными по наводнениям за пятьсот лет

Промежуток с 1990 по 2016 годы стал одним из самых значительных периодов наводнений в Европе за последние 500 лет, особенно часто такие стихийные бедствия начали происходить на северо-западе и в центральной части региона. Этот период отличается от предыдущих: наводнения стали происходить на фоне повышения температуры воздуха, а не понижения, как это было раньше, а также стали обладать более выраженной сезонностью — более половины наводнений теперь происходит летом. Статья опубликована в журнале Nature.

В последние десятилетия в Европе произошел ряд сокрушительных наводнений, причем некоторые исследования указывают на увеличение их частоты за последние 50 лет и связывают эти стихийные бедствия с глобальным изменением климата. Известно, что за последние 500 лет в Европе было как минимум четыре периода частых наводнений: в 1540–1600, 1640–1700, 1730–1790 и 1790–1840 годы. Чтобы понять, действительно ли является нынешняя эпоха очередным витком стихийных бедствий и сравнить ее с аналогичными периодами в истории, наводнения прошлых столетий необходимо тщательно изучить.

Ученые под руководством Гюнтера Блешля (Günter Blöschl) из Венского технического университета исследовали наводнения в Европе, происходившие в последние 500 лет. Для этого они использовали исторические документы — хроники, летописи, административные документы, газеты, официальную и частную переписку. Им удалось собрать сведения о девяти периодах наводнений, включавших 9576 эпизодов в 103 европейских реках. Результаты были отражены в виде трехмерной матрицы с размером вокселя 41 километр × 48 километров × 4 года. Для климатического анализа периодов наводнений авторы исследования обратились к реконструкции температуры воздуха в Европе за последние 500 лет, а также к данным о сезонности паводков в поймах.

Периоды частых наводнений в Европе за последние 500 лет. Красный цвет соответствует самым мощным стихийным бедствиям, синий — самым слабым. Günter Blöschl et al. / Nature, 2020.

Ученые выяснили, что последние три десятилетия (1990-2016) стали одним из наиболее насыщенных наводнениями периодов в истории Европы. IX период имел существенные отличия от наблюдавшихся ранее. Как правило, в такие эпохи температура воздуха была в среднем на 0,3 градуса Цельсия ниже, чем в обычное время, но во время IX периода она была на 1,4 градуса Цельсия выше. Также стала более выраженной сезонность: если раньше 41-42 процента наводнений происходили летом, то сейчас на него приходится уже 55 процентов.

Авторы отметили, что наводнения вовсе не обязательно вызываются пониженными температурами, скорее оба этих явления контролируются крупномасштабными атмосферными циркуляциями и океаническими течениями. Также не стоит недооценивать важность почвенной влаги: низкие температуры воздуха уменьшают испарение воды из почвы и делают ее более влажной, что может привести к наводнению, как это было в 2013 году.

Аномалии годовых температур воздуха от их среднего значения внутри и за пределами периодов наводнений в Центральной Европе. (a) Периоды наводнений отмечены цветными полосами, температурные аномалии — серыми линиями. (b) Связь между температурными аномалиями и периодами наводнений в Центральной Европе. Günter Blöschl et al. / Nature, 2020.

Наводнения стали особенно частыми в Северной, Западной и Центральной Европе. Авторы исследования объясняют это тем, что в течение последних 30 лет гидроклиматические условия в Европе обозначились в виде сухой аномалии на юге и влажной аномалии на севере и в центральной части.