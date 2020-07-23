Палата представителей Конгресса США одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии

Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) приняла законопроект о демонтаже статуй конфедератов, стоящих в . Об этом сообщает Axios.

Законопроект требует убрать из Национального зала скульптур, где стоят статуи выдающихся американцев, в том числе фигуры людей, которые добровольно поддерживали , а также защищали идеи рабства, сегрегации и превосходства белых. Сейчас в Национальном зале скульптур находятся как минимум 11 статуй таких людей.

В Палате представителей, где большинство составляют демократы, за законопроект проголосовали 305 парламентариев. Но неизвестно, пройдет ли документ в Сенате, который контролируют республиканцы (ранее там уже заблокировали подобную инициативу), и подпишет ли его президент США Дональд Трамп, отмечает Axios.