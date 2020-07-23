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На официальной странице президента Трампа в Facebook появилось фото с Майдана 2014 года

Как сообщалось ранее, во вторник, 21 июля, с официальной страницы президента США Дональда Трампа в Facebook были опубликованы предвыборные рекламные посты со слоганом “Общественная безопасность или хаос и насилие”.

При этом в качестве иллюстрации “порядка” было использовано фото Дональда Трампа, который общается с правоохранителями в спокойной обстановке. “Хаос” иллюстрировало фото, сделанное 18 февраля в 2014 году в Киеве. На снимке участники Революции Достоинства пытаются вырвать палку из рук полицейского.

Всего было размещено три рекламных поста с этим снимком (в них был разный текст). Согласно информации в “Библиотеке рекламы” Facebook, автор объявлений снял их с показа.

Стоит отметить, что сам Трамп, а также представители его кампании публично не комментировали инцидент. Ряд известных англоязычных СМИ сообщили, что пытались связаться со штабом Трампа по этому поводу, однако ответа так и не получили.

23 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, США, Украина ﻿
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