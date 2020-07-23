Легендарный анонимный израильский киберразведчик, «Феномен в киберпространстве», получает награду



Легендарный израильский киберразведчик, имя которого остается секретом в течение многих лет, должен получить награду за достижения всей жизни от президента Израиля Реувена Ривлина.

Согласно израильскому новостному сайту «N12», агент, которого называют «А», является гением в области киберразведки и уникальной фигурой в израильском разведывательном агентстве «Моссад». В репортаже говорится, что «А» за сорок, у него несколько детей, и он предпочел работать в разведке, а не делать прибыльную карьеру в высокотехнологичной сфере. Говоря анонимно, один из тех, кто его знает, сказал «N12», что это гений, чья репутация опережает его. «A», добавил источник, «известен в нашем и американском разведывательном сообществе как «Феномен в киберсфере». Немаловажная часть нашей работы была создана им лично благодаря его особому таланту». Он добавил, что «А» «обучил поколения» агентов киберразведке и кибербезопасности.

В заявлении о присуждении «А» награды за достижения всей жизни говорится, что эта награда была вручена за «многолетний вклад в национальную безопасность и за инициирование многих технологических решений, проявление необычного таланта, творчества, любознательности и смелости». Эта награда будет вручена в сентябре этого года президентом Ривлиным на церемонии вручения Премии обороны Израиля, которой отмечают тех, кто внес выдающийся вклад в укрепление обороноспособности Израиля.

Министр обороны Израиля Бени Ганц уже проинформировал получателей об их наградах и заявил: «Я горжусь людьми, которые у нас есть в оборонном ведомстве, организациях безопасности и оборонной промышленности, которые снова и снова доказывают, что у нас нет и не будет никаких ограничений в войне за безопасность Израиля». «Именно потому, что работа победителей проводится в тайне, я особенно горжусь тем, что они получили признание от имени всех граждан Израиля за их огромные усилия и труд, а также за их вклад в устойчивость израильского общества», – добавил Ганц.

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